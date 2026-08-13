В Новороссийске пострадавшая при атаке школа не откроется 1 сентября

Из-за последствий обстрела одна из школ Новороссийска не откроется 1 сентября В Новороссийске пострадавшая при атаке школа не откроется 1 сентября

Москва13 авг Вести.Одно из учебных заведений Новороссийска, которое получило серьезные повреждения в результате атаки со стороны ВСУ, не сможет открыться к 1 сентябрю этого года. Информацией в MAX поделился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

После проведенного специалистами обследования выяснилось, что на одной из торцевых стен образовались трещины по всей высоте, повреждены инженерные коммуникации, частично разрушены учительская, классы, кабинет директора.

К сожалению, завершить работы к началу учебного года, как планировали изначально, не получится. На восстановление учебного заведения потребуется около двух месяцев сообщил губернатор

Детей переведут в соседнюю школу. Планируется завершить все работы до 1 ноября.

Рядом со школой нет ни одного военного объекта, подчеркнул Кондратьев.