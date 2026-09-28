Москва28 сенВести.В Приморье устанавливают обстоятельства при которых затонул катер "Майами", сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры в MAX.
Инцидент произошел 28 сентября в акватории бухты Спокойная в Японском море.
Вблизи микрорайона Врангель в районе города Находка затонуло маломерное судно "Майами"… По предварительным данным, затопление произошло из-за пробоины в корпусесказано в сообщении
Пострадавших нет. Пассажиры катера смогли эвакуироваться и были доставлены на берег проходившим мимо судном.
Находкинская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего и проводит проверку соблюдения требования законодательства о безопасности мореплавания.