В бухте Спокойная в Японском море затонул катер "Майами"

Из-за пробоины в корпусе в бухте Спокойная у Находки затонуло судно "Майами" В бухте Спокойная в Японском море затонул катер "Майами"

Москва28 сен Вести.В Приморье устанавливают обстоятельства при которых затонул катер "Майами", сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры в MAX.

Инцидент произошел 28 сентября в акватории бухты Спокойная в Японском море.

Вблизи микрорайона Врангель в районе города Находка затонуло маломерное судно "Майами"… По предварительным данным, затопление произошло из-за пробоины в корпусе сказано в сообщении

Пострадавших нет. Пассажиры катера смогли эвакуироваться и были доставлены на берег проходившим мимо судном.

Находкинская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего и проводит проверку соблюдения требования законодательства о безопасности мореплавания.