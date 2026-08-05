Москва5 авгВести.На стене здания Ижевского техникума индустрии питания на улице Ворошилова появился мурал "Застолье" работы Дмитрия Костицына, сообщает правительство Удмуртии в мессенджере MAX.
Работа символизирует единство разных культур в одной большой странеотмечается в публикации
Мурал создан в рамках окружного фестиваля уличного искусства "ФормАРТ", который проводится с 2020 года при поддержке полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, и теперь претендует на победу.
Имена трех победителей назовут 23 августа. Они получат гранты на дальнейшее творческое развитие.