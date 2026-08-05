Москва5 авг Вести.На стене здания Ижевского техникума индустрии питания на улице Ворошилова появился мурал "Застолье" работы Дмитрия Костицына, сообщает правительство Удмуртии в мессенджере MAX.

Работа символизирует единство разных культур в одной большой стране отмечается в публикации

Мурал создан в рамках окружного фестиваля уличного искусства "ФормАРТ", который проводится с 2020 года при поддержке полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, и теперь претендует на победу.

Имена трех победителей назовут 23 августа. Они получат гранты на дальнейшее творческое развитие.