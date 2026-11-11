Москва11 ноя Вести.Компания Rafael Advanced Defense Systems представила во вторник свою новую крылатую ракету Super Ice, пишет израильская газета The Jerusalem Post.

Super Ice — это следующее поколение крылатых ракет Icebreaker, которые были пущены в производство в 2021-2022 годах. Их боеголовка в четыре раза больше, чем у предыдущего поколения (1000 фунтов по сравнению с 250), но при этом они развивают более высокую скорость и большую дальность.

Источники в компании Rafael отказались раскрыть данные о дальности и скорости Super Ice, но ракета Icebreaker имела дальность более 300 километров и скорость 0,8-0,9 Маха.

В целом, новая крылатая ракета представляет собой легкую, маловысотную, автономную систему вооружения, способную внезапно атаковать стратегически важные и хорошо охраняемые цели противника, пишет The Jerusalem Post.

Ракета обладает расширенными возможностями, включая надежную автономную навигацию, полет на малых высотах со следованием рельефу местности, работу в любых погодных условиях и высокоточное поражение различных целей. Ее усовершенствованная электрооптическая система наведения использует высокоточную технологию сопоставления изображений говорится в сообщении компании Rafael

По заявлениям конструкторов, ракету можно запускать с воздушных, морских или наземных пусковых установок.