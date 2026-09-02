Москва2 сен Вести.ФРГ провела испытания баллистической ракеты израильской компании на севере Атлантического океана, пишет агентство Reuters со ссылкой на немецких военных чиновников.

Германия успешно испытала израильскую баллистическую ракету в Северной Атлантике в ночь на среду отмечается в сообщении

Прошедшая испытания ракета была разработана компанией Israel Aerospace Industries и имеет дальность до 500 километров, указывает Reuters.

Наши подразделения могут успешно развернуть систему, и ее потенциальная дальность действия превосходит все, что мы видели раньше… С точки зрения защиты Германии и наших союзников это испытание знаменует собой новую главу в сдерживании и готовности к морской обороне цитируются слова главы Военно-морских сил Германии Яна-Кристиана Каака

Агентство обратило внимание, что испытания ракеты состоялись через несколько часов после того, как Германия публично обвинила Россию в попытке атаки беспилотников на аэропорт Лейпцига.

Испытания ракеты проводятся на фоне стремления Запада приобрести дальнобойное оружие для противодействия России, добавляет Reuters.

Ранее посольство России назвало обвинения ФРГ по ситуации с беспилотником в Лейпциге беспрецедентной эскалацией. Президент РФ Владимир Путин связал обвинение с тяжелым положением Германии.