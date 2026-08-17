США и Израиль испытали в Марокко ракету Anthem, которая поступит на вооружение В Марокко прошли испытания американо-израильской ракеты большой дальности Anthem

Москва17 авг Вести.На военном полигоне близ марокканского города Тан-Тан состоялись успешные испытания новой ракеты большой дальности Anthem, разрабатываемой американо-израильским стартапом Covenant Industries. Об этом сообщил новостной портал Hespress.

По данным издания, на полигоне в регионе Тан-Тан 6 августа было успешно проведено испытание ракеты Anthem. В учениях с боевой стрельбой "использовались ресурсы Африканского многопрофильного учебно-экспериментального центра (AMTEC); в них приняли участие военнослужащие армии США и королевских вооруженных сил Марокко", пишет портал. Как отмечается, "перевод новой ракеты большой дальности американо-израильского производства в коммерческую эксплуатацию ожидается в начале 2027 года".

Anthem рассматривается как более дешевая альтернатива дорогостоящей американской ракете Tomahawk. По оценке экспертов, ракета "отличается длинными крыльями, внешним реактивным двигателем и передней оптической системой; в отличие от баллистических ракет она летит на малой высоте по почти прямой траектории".

В середине июля Марокко и США подписали меморандум о создании на территории королевства совместного многопрофильного центра подготовки военных специалистов из африканских стран. Соглашение является частью дорожной карты оборонного сотрудничества на 2026–2036 годы.