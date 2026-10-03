Израильский актер с лицензией пилота Ги Капульник стал жертвой авиакатастрофы Израильский актер Ги Капульник погиб при крушении самолета в США

Москва3 окт Вести.В США потерпел крушение самолет Aeronca Champion, за штурвалом которого находился известный израильский актер Ги Капульник. Информацию об этом опубликовал портал Need To Know.

Трагедия произошла 24 сентября недалеко от аэропорта Хесперия, расположенного в округе Сан-Бернардино (штат Калифорния). Вместе с Капульником на борту была женщина-пассажир, которой он давал уроки управления воздушным судном. Оба они погибли.

Причины произошедшего устанавливают сотрудники Федерального управления гражданской авиации и Национального совета по безопасности на транспорте США.

Уточняется, что Капульник с ранних лет интересовался авиацией и до начала актерской карьеры проходил службу в элитном поисково-спасательном подразделении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Фильм "Ливан" (2009), в котором он снялся, был удостоен "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале. В дальнейшем актер появился в ряде израильских и зарубежных проектов. В 2014 году Капульник перебрался в США, где получил лицензию пилота и работал инструктором.

В конце июня в Турции 19-летняя актриса из популярного сериала "Глаза Черного моря" вместе с подругами попала в смертельное ДТП.