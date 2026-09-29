Два американских летчика катапультировались при посадке на палубу авианосца

На авианосце США у берегов Вирджинии произошел инцидент Два американских летчика катапультировались при посадке на палубу авианосца

Москва29 сен Вести.Два летчика Военно-морских сил (ВМС) США катапультировались из-за инцидента при посадке на палубу атомного авианосца Dwight D. Eisenhower у побережья штата Вирджиния. Об этом заявила пресс-служба ВМС США.

Отмечается, что оба летчика были доставлены на борт авианосца. При этом во время инцидента пострадали четверо членов экипажа корабля. Один из них был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Два летчика ВМС из состава 3-го авиационного крыла авианосца (CVW-3) катапультировались и были незамедлительно спасены поисково-спасательной службой говорится в заявлении

Ранее возле базы Фэрфорд в Великобритании, которую используют американские военные, были задержаны пять человек по подозрению в преступлениях, предусмотренных законом о взрывчатых веществах.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в инциденте на авиабазе присутствует "иностранный след".