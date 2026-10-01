Москва1 окт Вести.Президент Израиля Ицхак Герцог намерен рекомендовать к награждению Президентской наградой за гражданский героизм четверых израильтян - Цвику Манеса, Шоту Мусаева, Асафа Раджуана и Янива Хайона. Они помогли предотвратить катастрофу рейса Flydubai, летевшего 30 сентября из Дубая в Тель-Авив, сообщил офис президента.

Президент Израиля намерен рекомендовать к награждению Президентской наградой за гражданский героизм четверых израильтян, предотвративших катастрофу на рейсе из Дубая говорится в заявлении

В ведомстве уточнили, что эта награда является высшей гражданской наградой Израиля за героизм.

По данным офиса Герцога, инцидент произошел после того, как один из пилотов ранил ножом другого, из-за чего самолет начал быстро терять высоту. На борту пассажиры и члены экипажа действовали оперативно: индийский пилот Смит Маччхар вступил в борьбу с нападавшим и открыл дверь кабины, Тали Манес подняла тревогу, а Хайон, Манес и Раджуан вошли в кабину и обезвредили атакующего. Затем Хайон взял управление на себя и стабилизировал полет. После этого доктор Мусаев оказал тяжелораненому пилоту необходимую медицинскую помощь до экстренной посадки в Саудовской Аравии.

В офисе президента добавили, что награда была учреждена Герцогом для чествования людей, проявивших исключительное мужество и спасших жизни, подвергая опасности собственную. Решение о ее присуждении принимается после рассмотрения каждого случая и рекомендации консультативного комитета. В последние годы награду получали, в частности, израильтяне, проявившие героизм при отражении атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.

Утром в среду, 30 сентября, самолет авиакомпании Flydubai выполнял рейс из ОАЭ в Израиль. Во время полета экипаж дважды подал сигналы о чрезвычайной ситуации на борту и захвате воздушного судна. После этого самолет совершил вынужденную посадку в саудовском городе Табук.