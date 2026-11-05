JTI прокомментировал передачу своих активов в РФ под временное управление

JTI изучает ситуацию с передачей под временное управление своих активов в РФ JTI прокомментировал передачу своих активов в РФ под временное управление

Москва5 ноя Вести.Международный табачный конгломерат Japan Tobacco Inc. (JTI), производящий сигареты марок Winston и Camel, изучает ситуацию с передачей ее активов в России под временное управление, сообщили представители JTI изданию РБК.

Первоочередное внимание компания уделит своим сотрудникам и партнерам в России, подчеркнули в JTI.

Мы ознакомились с опубликованным указом президента Российской Федерации, предусматривающим передачу активов компании во временное управление. В настоящее время компания анализирует ситуацию и рассматривает возможные действия… На данный момент дополнительных комментариев больше не будет сказали представители компании

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о передаче под временное управление АО "Промышленные активы" долей JTI в российских производствах. Эта мера коснулась активов в компаниях "Донской табак", "Переславль-табак", "JTI Елец" и "Крес Нева".