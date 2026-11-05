Москва5 нояВести.Международный табачный конгломерат Japan Tobacco Inc. (JTI), производящий сигареты марок Winston и Camel, изучает ситуацию с передачей ее активов в России под временное управление, сообщили представители JTI изданию РБК.
Первоочередное внимание компания уделит своим сотрудникам и партнерам в России, подчеркнули в JTI.
Мы ознакомились с опубликованным указом президента Российской Федерации, предусматривающим передачу активов компании во временное управление. В настоящее время компания анализирует ситуацию и рассматривает возможные действия… На данный момент дополнительных комментариев больше не будетсказали представители компании
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о передаче под временное управление АО "Промышленные активы" долей JTI в российских производствах. Эта мера коснулась активов в компаниях "Донской табак", "Переславль-табак", "JTI Елец" и "Крес Нева".