Москва5 ноя Вести.Пивоваренная компания "Бочкари" из Алтайского края обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой передать под внешнее управление компанию "Мултон", которая до 2022 года занималась розливом в РФ напитков международных брендов Coca-Cola, заявила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По утверждению собеседников издания, инициатива была передана для рассмотрения правительству и уже получила частичную поддержку профильных вице-премьеров.

ООО "Бочкари" в середине октября обратилось к Владимиру Путину с предложением ввести внешнее управление в отношении АО "Мултон" и ООО "Мултон партнерс", определив саму компанию как временного управляющего говорится в публикации

"Мултон" приостановил розлив глобальной продукции Coca-Cola в 2022 году и сосредоточился на локальных брендах: "Добрый", Rich, "Моя Семья", Pulpy, Burn, BonAqua и других. При этом компания остается крупнейшим производителем безалкогольных напитков в России – ее стоимость оценивается не менее чем в 245 миллиардов рублей.

В качестве обоснования своей позиции "Бочкари" в обращении к президенту указывают на то, что решение владельцев "Мултона" о приостановке инвестиций в России негативно сказывается на общей экономической ситуации в стране и на налоговых поступлениях. Как отмечают авторы письма, глобальная компания Coca-Cola оказывает поддержку Украине и спонсирует международные спортивные события, участвовать в которых российские спортсмены не могут из-за наложенных ограничений рассказали журналисты

Ранее Путин передал под внешнее управление активы швейцарской компании Nestle, а также ритейлера Auchan и компании Leroy Merlin из Франции. Единственным управляющим Nestle в России стало акционерное общество "Л.Е.В. Менеджмент".

Глава государства объяснял, что это решение было ответной мерой на действия в отношении России. МИД РФ уточнял, что введение внешнего управления в отношении имущества Nestle стало реакцией на блокировку Швейцарией российских активов.