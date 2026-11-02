В МИД РФ прокомментировали передачу активов Nestle во временное управление МИД РФ: передача активов Nestle во временное управление была зеркальным ответом

Москва2 ноя Вести.Передача активов швейцарской компании Nestle в России во временное управление была зеркальным ответом на действия Берна по блокировке российских активов на своей территории. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

В интервью РИА Новости дипломат указал, что Швейцария утратила нейтральную позицию, когда присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза. По словам Биричевского, рассчитывать, что Москва проигнорирует эти действия, было "крайне наивно".

Введение внешнего управления – зеркальный ответ на недружественные действия Швейцарии по блокировке на своей территории российских активов, в том числе российских юридических лиц заявил он

Активы Nestle, а также ритейлера Auchan и компании Leroy Merlin из Франции были переданы во временное управление указом президента РФ Владимира Путина 17 сентября. Единственным управляющим Nestle в России стало акционерное общество "Л.Е.В. Менеджмент".

Российский лидер на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" также объяснил, что это решение послужило ответной мерой на действия в отношении РФ.

Позднее стало известно, что Nestle перестала учитывать российский бизнес при расчете финансовых результатов.