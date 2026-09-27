NZZ: швейцарские дипломаты пытаются вернуть Nestlé контроль над активами в РФ

Швейцария хочет вернуть контроль над Nestlé в России NZZ: швейцарские дипломаты пытаются вернуть Nestlé контроль над активами в РФ

Москва27 сен Вести.Швейцарские дипломаты пытаются помочь компании Nestlé вернуть контроль над переданными во временное управление российскими активами, заявило издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Представители Nestlé сообщили NZZ, что сейчас оценивают ситуацию и возможные варианты действий. Цель, которую преследуют представители компании совместно со швейцарскими дипломатами, — дать Nestlé возможность "изложить свою позицию" и добиться отмены временного управления над ее активами.

Для достижения этой цели Nestlé получает помощь из Берна. Государственный секретариат по экономическим вопросам и Федеральный департамент иностранных дел находятся в контакте с Nestlé, чтобы поддержать компанию "дипломатическими средствами" говорится в публикации

Указом от 17 сентября президент России Владимир Путин передал российские активы Nestle во временное управление. Единственным лицом, имеющим действовать от имени ООО "Нестле Россия", стало акционерное общество "Л.Е.В. Менеджмент".

Одним из оснований для передачи российских активов Nestlé во временное управление в Кремле назвали нахождение их владельцев в европейских странах, которые Москва считает недружественными.

Глава "Л.Е.В. Менеджмент" Андрей Краюшкин в обращении к сотрудникам "Нестле Россия" сообщил, что компания продолжит свою работу под управлением Дениса Войтюка, который пока останется исполнительным директором "Нестле Россия".

Позднее Роспотребнадзор выявил нарушения по физико-химическим показателям в детских смесях "Нестле Россия". Компании было вынесено предостережение и рекомендовано усиление контроля за качеством продукции.