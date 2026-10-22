Nestle перестала учитывать активы в РФ в финансовой отчетности Nestle перестала учитывать в отчетности российские активы

Москва22 окт Вести.Швейцарская компания Nestle прекратила учитывать российский бизнес при расчете финансовых результатов после передачи активов под внешнее управление. Об этом говорится в отчете компании за третий квартал.

В сентябре президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому активы Nestle перешли во временное управление российской компании "Л.Е.В. Менеджмент".

Группа остается законным владельцем активов. Поскольку в настоящее время мы не контролируем управление деятельностью в России, с конца сентября 2026 года эта деятельность больше не консолидируется Nestle заявили в компании

Согласно отчету, на российские операции приходилось около 2% общей выручки Nestle в годовом исчислении. Их доля в общем объеме продаж и свободного денежного потока компании составляла 3-4%.