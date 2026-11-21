К акции "Вузы для фронта" присоединились более 500 университетов Ректор МЭИ Рогалев: в акции "Вузы для фронта" участвуют свыше 500 университетов

Москва21 ноя Вести.Более 500 российских университетов принимают участие в акции "Вузы для фронта". Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал ректор Национального исследовательского университета МЭИ Николай Рогалев.

Акция родилась добровольно, и с этого момента мы по поручению министерства стали координаторами, и каждый раз с каждым гуманитарным грузом вузов, которые в ней участвуют, становилось все больше и больше. Сегодня это более 500 вузов, география – вся Российская Федерация, и, что тоже очень важно, присоединились ветеранские организации города Москвы. Это люди, которые прошли боевые действия, знают цену победы, осознают угрозу реальную, которую несет сегодня враг заявил Рогалев

Ректор МЭИ сообщил, что помощь оказывается адресно: бойцы сами сообщают чего им нехватает на фронте.

В этом плане у каждого университета, будем говорить, есть там несколько подразделений, с которыми они взаимодействуют. И кроме того, офицеры и солдаты из зоны специальной военной операции приезжают к нам, часто говорят, что им не хватает рассказал Рогалев

Ранее сообщалось, что КПРФ отправила на фронт 161-й по счету гуманитарный конвой в зону проведения специальной военной операции. В помощь бойцам закупили дроны, тепловизоры, маскировочные сети, а также поставят спецавтомобили и внедорожники.