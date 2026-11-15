Москва15 нояВести.Более 15 тысяч заявок поступило на третий поток программы "Время героев" для участников и ветеранов специальной военной операции, не имеющих высшего образования. Отбор стартовал 9 ноября по инициативе президента России Владимира Путина, сообщается в Telegram-канале программы.
Третий поток программы "Время героев" был инициирован 9 ноября по распоряжению президента РФ Владимира Путина и направлен на поддержку участников и ветеранов СВО без высшего образования. За первые 24 часа было подано свыше 5 тысяч заявок, а через неделю их количество превысило 15 тысячсообщается в публикации
Участники программы смогут получить высшее образование по ускоренной трехлетней программе, изучить современные методы государственного и муниципального управления, а также пройти практическую подготовку под руководством опытных наставников.
Подать заявку на участие в третьем потоке можно до 25 января 2027 года на официальном сайте программы.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал развивать кадровые проекты для участников и ветеранов специальной военной операции, включая федеральную программу "Время героев".