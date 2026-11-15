Более 15 тыс. заявок поступило на третий поток программы "Время героев"

На третий поток программы "Время героев" поступило более 15 тысяч заявок Более 15 тыс. заявок поступило на третий поток программы "Время героев"

Москва15 ноя Вести.Более 15 тысяч заявок поступило на третий поток программы "Время героев" для участников и ветеранов специальной военной операции, не имеющих высшего образования. Отбор стартовал 9 ноября по инициативе президента России Владимира Путина, сообщается в Telegram-канале программы.

Третий поток программы "Время героев" был инициирован 9 ноября по распоряжению президента РФ Владимира Путина и направлен на поддержку участников и ветеранов СВО без высшего образования. За первые 24 часа было подано свыше 5 тысяч заявок, а через неделю их количество превысило 15 тысяч сообщается в публикации

Участники программы смогут получить высшее образование по ускоренной трехлетней программе, изучить современные методы государственного и муниципального управления, а также пройти практическую подготовку под руководством опытных наставников.

Подать заявку на участие в третьем потоке можно до 25 января 2027 года на официальном сайте программы.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал развивать кадровые проекты для участников и ветеранов специальной военной операции, включая федеральную программу "Время героев".