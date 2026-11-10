Более 5 тысяч заявок поступило на третий поток программы "Время героев" за сутки

На третий поток "Времени героев" за первые сутки подали более 5 тысяч заявок Более 5 тысяч заявок поступило на третий поток программы "Время героев" за сутки

Москва10 ноя Вести.За первые сутки на третий поток программы "Время героев" поступило более 5 тысяч заявок. Об этом рассказал первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Он уточнил, что прием стартовал во второй половине дня 9 ноября. С тех пор прошло меньше суток, а заявок уже больше 5 тысяч. По словам Кириенко, это говорит о том, насколько решение президента актуально и значимо для людей.

На прошлой неделе президент поручил создать программу "Время героев" для ребят без высшего образования. Мы вчера во второй половине дня стартовали, еще меньше суток прошло - более 5 тыс. заявок. Настолько решение президента для людей актуально и имеет существенное значение цитирует слова Сергея Кириенко канал "Время героев" в MAX

Подать заявку могут граждане Российской Федерации, проявившие героизм и мужество в ходе специальной военной операции и имеющие среднее общее, среднее профессиональное или незаконченное высшее образование. Сделать это можно до 25 января 2027 года на официальном сайте программы.

Дальше соберут анкеты и эссе, затем участников ждет тестирование. Тех, кто покажет лучшие результаты по итогам оценки анкет, эссе и тестов, включат в окончательный список участников.