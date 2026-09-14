В Иране планируют создать "армию добровольцев" для защиты от США

В Иране планируют сформировать более тысячи добровольческих батальонов В Иране планируют создать "армию добровольцев" для защиты от США

Москва14 сен Вести.Более 1 тысячи добровольческих батальонов создадут в Иране в рамках кампании "Жертвующие собой" для защиты от возможного нападения США. Соответствующее заявление поступило от штаба самой организации.

По данным ее представителей, с 15 сентября все зарегистрированные участники смогут пройти курсы по военной подготовке и оказанию первой помощи. Отмечается, что возможность выдвинуть свою кандидатуру в качестве добровольца и пройти обучение будет у каждого жителя страны. Дополнительно сообщается, что граждане Ирана подали уже более 31,5 млн заявок.

Ранее Иран направил США семь условий, на которых согласен открыть Ормузский пролив для судоходства.