Гарибабади: подготовка к следующему этапу переговоров ИРИ и США завершена

В МИД Ирана сообщили о завершении подготовки к следующей фазе переговоров с США Гарибабади: подготовка к следующему этапу переговоров ИРИ и США завершена

Москва23 июн Вести.Подготовка к следующей фазе переговоров на высоком уровне между Исламской Республики Иран (ИРИ) и США завершена. Об этом сообщил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади, его слова передает Press TV.

Он также отметил, что были созданы четыре специализированные рабочие группы.

Согласно достигнутым договоренностям, предстоящие переговоры пройдут с участием спикера иранского парламента, главы МИД Ирана, вице-президента США и премьер-министров Пакистана и Катара цитирует телеканал Гарибабади

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана оказалась более эффективной, чем его бомбардировки.

Между тем спикер парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф рассказал, что Тегеран дал согласие на организацию канала связи по вопросу прохода судов через Ормузский пролив.