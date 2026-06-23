Гарибабади: четыре рабочие группы созданы по итогам переговоров с США

В МИД Ирана рассказали о рабочих группах, созданных по итогам переговоров с США Гарибабади: четыре рабочие группы созданы по итогам переговоров с США

Москва23 июн Вести.Четыре специализированные рабочие группы были созданы по итогам технических переговоров Ирана с Соединенными Штатами. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на замглаву МИД Ирана Казема Гарибабади.

Стороны также завершили подготовку к следующему этапу переговоров на высоком уровне.

Были созданы четыре специализированные рабочие группы: рабочая группа по отмене санкций, рабочая группа по ядерной тематике, рабочая группа по реконструкции и экономическому развитию и рабочая группа по мониторингу и реализации говорится в материале

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о прогрессе в переговорах между американской и иранской сторонами по вопросу урегулирования ближневосточного конфликта. При этом он подчеркнул, что Тегеран может быть переговорщиком, "сбивающим с толку".