Москва20 авг Вести.Масштабная инвентаризация земель в Луганской Народной Республике (ЛНР) завершена почти на 90%, сообщил ИС "Вести" министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Евгений Сорокин.

В текущем году у нас почти на 90% завершена инвентаризация земель. До конца текущего года эту работу мы планируем завершить, а это позволит вовлечь и предоставить нашим аграриям землю в обработку в полном объеме. Помимо этого, уже несколько сезонов подряд наши предприятия активно и качественно улучшают свои севообороты. То есть сопутствующие культуры, которые необходимы для увеличения урожайности