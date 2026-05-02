Москва2 маяВести.Бывший лоббист и сотрудник госдепа в годы первого президентского срока Дональда Трампа Ник Стюарт присоединился к переговорной группе США по Ирану. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на двух американских чиновников.
Ник Стюарт, бывший лоббист и сотрудник госдепартамента во время первого президентского срока Трампа, присоединился к команде, ведущей переговоры о прекращении войны с Ираномговорится в публикации
Отмечается, что это случилось еще в начале апреля, незадолго до "провальных переговоров в Исламабаде".
Стюарт вошел в состав делегации по приглашению зятя Трампа Джареда Кушнера. Включение в переговорную группу проходило под руководством вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Ранее Трамп заявил, что в отношении Ирана США намерены "довести дело до конца". Он отмечал, что Вашингтон недоволен последним предложением Тегерана о сделке.