CBS News: экс-лоббист и сторонник войны в Иране вошел в переговорную группу США

К переговорной группе США по Ирану присоединился экс-сотрудник госдепа Стюарт CBS News: экс-лоббист и сторонник войны в Иране вошел в переговорную группу США

Москва2 мая Вести.Бывший лоббист и сотрудник госдепа в годы первого президентского срока Дональда Трампа Ник Стюарт присоединился к переговорной группе США по Ирану. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на двух американских чиновников.

Ник Стюарт, бывший лоббист и сотрудник госдепартамента во время первого президентского срока Трампа, присоединился к команде, ведущей переговоры о прекращении войны с Ираном говорится в публикации

Отмечается, что это случилось еще в начале апреля, незадолго до "провальных переговоров в Исламабаде".

Стюарт вошел в состав делегации по приглашению зятя Трампа Джареда Кушнера. Включение в переговорную группу проходило под руководством вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Ранее Трамп заявил, что в отношении Ирана США намерены "довести дело до конца". Он отмечал, что Вашингтон недоволен последним предложением Тегерана о сделке.