Москва2 окт Вести.В России малые территории оказались в изоляции, поскольку в основе современного госуправления лежат не интересы человека, а принципы экономической целесообразности. Об этом заявил ИС "Вести" член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.

По его словам, чиновники считают нецелесообразным тратить деньги на поддержание инфраструктуры в малых деревнях.

[В РФ] появилось понятие, которое стало главным - это не человек, а экономическая целесообразность…. Вот этот подход он и погубил [ряд сельских территорий]. Губернатор не такой плохой, у него тоже есть экономическая целесообразность, показатели, ответственность, масса чего. У него написано: "[дать денег] фермеру на развитие сельхозпредприятий. Проще дать денег на миллионный свинарник, чем фермеру, у которых сто свиней… Мы должны принять проект сохранения русской деревни, проект должен быть отдельный, он должен входить в показатели для власти... Мы об этом говорим давно. [Нам возражают]: "сейчас денег нету". Но у нас их не будет никогда с таким подходом. Вопрос заключается в том, что мы говорим о сохранении нашего истинного лица, о сохранении страны и безопасности, в том числе. Проживание людей в территориях - это безопасность. Все наши национальные проекты стоят в приоритете перед правительством. При этом часть функций распределяют регионы, а часть - федеральный центр. Думаю, правительство в итоге поймет, что наша страна держится именно на таких деревнях сказал Кабанов

В течение года более сотни населенных пунктов исчезли с карты РФ. Так, в Тверской области больше нет деревни Большие Пупцы. В Пермском крае в деревне Чуваки сильно сократилась численность мужчин.