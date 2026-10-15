Москва15 окт Вести.Правительство Армении в ходе заседания в четверг признало все 100% акций компании "Электрические сети Армении" (ЭСА), которой владеет глава ГК "Ташир" Самвел Карапетян, объектом преобладающего общественного интереса.

По словам премьер-министр Армении Никола Пашиняна, такой шаг "укладывается в политику правительства по возвращению незаконного имущества".

Наш план в том, что компания ЭСА этим решением становится государственной собственностью, которая затем будет передана в управление международной топ-компании или группе компаний прокомментировал премьер решение кабмина

В свою очередь, министр территориального управления и инфраструктуры Давид Худатян уточнил, что оценка стоимости активов ЭСА пока не завершена, а собственников компании уведомят в установленные законом сроки.

Ранее власти Армении предлагали за акции ЭСА около $62,3 млн, но при условии, что собственники вернут дивиденды, полученные за последние десять лет. С учетом этого итоговая сумма предложения составила бы порядка $380 тыс.

Согласно решению правительства, процесс отчуждения компании должен начаться не позднее 1 мая 2027 года и завершиться не позднее 1 октября 2027 года.

В июле 2025 года Стокгольмский арбитражный трибунал призвал армянское правительство воздержаться от экспроприации компании, однако спустя год удовлетворил ходатайство властей по делу о национализации ЭСА.

Трибунал полностью отклонил ходатайство Карапетяна и компании Liormand Holdings Limited о незаконности планируемой национализации в январе 2026 года. Компанией семья бизнесмена владеет как раз через эту зарегистрированную на Кипре структуру. В марте Конституционный суд Армении признал соответствующими основному закону поправки, принятые парламентом для проведения национализации бизнеса.

Карапетяна арестовали в июне 2025 года по обвинению в призывах к захвату власти, и до перевода под домашний арест он содержался в уголовно-исполнительном учреждении Службы национальной безопасности. Поводом для преследования миллиардера стала его поддержка Армянской апостольской церкви, которая находилась в конфронтации с правительством Пашиняна. В октябре того же года обвинение дополнили пунктами об отмывании денег в особо крупном размере с использованием служебных или должностных полномочий либо обусловленного ими влияния.

С 19 января 2026 года российско-армянский предприниматель находится под домашним арестом.

В феврале созданная Карапетяном партия "Сильная Армения" выдвинула его кандидатом на пост премьер-министра. На парламентских выборах 7 июня партия набрала 23,3% голосов и стала второй политической силой в новом парламенте после партии Пашиняна "Гражданский договор".

Ранее заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов назвал курс команды Пашиняна на национализацию ЭСА фактически рейдерским захватом.

В МИД России также предупредили, что нарушение законных интересов российских компаний в Армении не останется без реакции Москвы. Происходящее вокруг ЭСА во внешнеполитическом ведомстве расценили как "политически мотивированную расправу".