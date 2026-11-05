Кабмин передал РНИМУ имени Пирогова в ведение ФМБА Правительство России передало РНИМУ имени Пирогова в ведение ФМБА

Москва5 ноя Вести.Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым передал Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова в ведение Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Передать в ведение ФМБА России федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения РФ, находящееся в ведении Минздрава России говорится в распоряжении

Согласно документу, Минздрав и Минфин должны будут обеспечить передачу ФМБА бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, на содержание учреждения.

ФМБА в свою очередь поручено внести соответствующие изменения в документы университета в срок до 1 февраля следующего года.