Москва12 нояВести.Правительство РФ подписало постановление об уточнении мер поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атак на инфраструктуру маркетплейсов. Документ опубликован на официальном сайте Минфина России.
Постановление регулирует порядок оказания поддержки компаниям и предпринимателям, которые понесли убытки из-за атак на объекты групп "РВБ" (Wildberries) и "Интернет Решения" (Ozon).
Новым постановлением предусмотрено, что поддержка будет оказываться хозяйствующим субъектам, пострадавшим не только от атак беспилотников, но и от реактивных систем залпового огня и любых видов ракетсообщается в документе
Если предприниматель работает сразу на двух площадках, при решении вопроса об оказании мер поддержки будет учитываться совокупный ущерб, который бизнес понес из-за атак на объекты маркетплейсов.
Поддержку предоставят юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, если сумма понесенного ими ущерба превышает 5% годового дохода. Для предпринимателей, зарегистрированных после 1 декабря 2025 года, сравнение ущерба с размером годовой выручки не применяется.
Кроме того, маркетплейсы должны будут быстрее направлять списки пострадавших предпринимателей в ФНС и местные органы страховщика: если раньше их необходимо было предоставить до 10-го числа каждого месяца, то теперь сделать это нужно не позднее 5-го числа.
Ранее основатель Wildberries, глава группы "РВБ" Татьяна Ким рассказала, как иностранные партнеры компании отреагировали на атаки на склады маркетплейса.