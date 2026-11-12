Кабмин разъяснил, как поддержат пострадавший от атак на маркетплейсы бизнес В РФ уточнили порядок поддержки пострадавшего из-за атак на маркетплейсы бизнеса

Москва12 ноя Вести.Правительство РФ подписало постановление об уточнении мер поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атак на инфраструктуру маркетплейсов. Документ опубликован на официальном сайте Минфина России.

Постановление регулирует порядок оказания поддержки компаниям и предпринимателям, которые понесли убытки из-за атак на объекты групп "РВБ" (Wildberries) и "Интернет Решения" (Ozon).

Новым постановлением предусмотрено, что поддержка будет оказываться хозяйствующим субъектам, пострадавшим не только от атак беспилотников, но и от реактивных систем залпового огня и любых видов ракет сообщается в документе

Если предприниматель работает сразу на двух площадках, при решении вопроса об оказании мер поддержки будет учитываться совокупный ущерб, который бизнес понес из-за атак на объекты маркетплейсов.

Поддержку предоставят юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, если сумма понесенного ими ущерба превышает 5% годового дохода. Для предпринимателей, зарегистрированных после 1 декабря 2025 года, сравнение ущерба с размером годовой выручки не применяется.

Кроме того, маркетплейсы должны будут быстрее направлять списки пострадавших предпринимателей в ФНС и местные органы страховщика: если раньше их необходимо было предоставить до 10-го числа каждого месяца, то теперь сделать это нужно не позднее 5-го числа.

Ранее основатель Wildberries, глава группы "РВБ" Татьяна Ким рассказала, как иностранные партнеры компании отреагировали на атаки на склады маркетплейса.