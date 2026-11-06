Кабмин включил Фразеологический словарь в перечень нормативных словарей Фразеологический словарь вошел в перечень нормативных словарей русского языка

Москва6 ноя Вести.Список словарей, справочников и грамматик, который фиксирует норму в современном русском языке, был расширен. В него внесли Фразеологический словарь​​​. Соответствующее распоряжение было подготовлено в правительстве РФ.

Речь идет о Фразеологическом словаре, который составлен Институтом лингвистических исследований Российской академии наук, следует из текста документа размещенного на портале официального публикования правовых актов.

Официальный список словарей определяет нормы русского языка как государственного в РФ. Туда также входят орфографический, орфоэпический, толковый и прочие сборники.

Ранее стало известно, что академический ресурс Института русского языка имени Виноградова РАН "Академос" был дополнен статьями про известных литературных персонажей, от Джеймса Бонда до Василия Теркина.