"Как кошек": сын Куклачева рассказал о методах воспитания в семье Сын Куклачева рассказал, как отец применял опыт дрессировки кошек в воспитании

Москва20 окт Вести.Народный артист РСФСР, известный дрессировщик Юрий Куклачев воспитывал своих детей также, как кошек. Об этом заявил его сын, продолжатель цирковой династии Дмитрий Куклачев в интервью для проекта издания "Абзац".

Отец нас воспитывал всегда всех – и меня, и брата, и сестру – как кошек. Он никогда не довлел своим мнением… И это одно из его уникальных качеств как воспитателя. Вот это умение мягко направить рассказал Дмитрий

Он также признался, что с детства страдал аллергией на животных, однако смог справиться с болезнью с помощью уникальной методики, разработанной профессором Константином Бутейко.