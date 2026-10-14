"Через неделю в ЗАГС": Куклачев рассказал о спонтанной свадьбе с первой женой Дмитрий Куклачев рассказал, что его первая жена была артисткой цирка

Москва14 окт Вести.Директор Театра кошек Юрия Куклачева, дрессировщик Дмитрий Куклачев в эфире проекта "Нетленка" издания "Абзац" рассказал о своей первой жене Кристине. По его словам, она была цирковой артисткой, а их бракосочетание состоялось через неделю после знакомства.

Родители были в шоке, вспоминает Куклачев-младший.

Мы работали вместе с той программой, где она выступала, и мы с ней просто общались дружески. И в один из дней у меня уезжают родители на гастроли, я остаюсь один дома. Мне звонит Кристина и говорит: "Дим, приезжай, пожалуйста". У нее умерла бабушка в этот день. И вот как-то у нас все в этом смысле завязалось. И через неделю – в ЗАГС. Расписались очень спонтанно. Ее родители не приняли вообще нас никак. Мои родители, естественно, были в шоковом состоянии рассказал артист

Семейная жизнь у пары не сложилась почти сразу - уже через несколько месяцев после свадьбы Куклачев встретил свою нынешнюю супругу Марину. Тогда молодожены уже не жили вместе.

Как рассказала Марина Куклачева, ее муж недавно повстречал Кристину в Сочи. У нее был темнокожий сын. Марина предположила, что первая жена Дмитрия не замужем и живет с родителями. При этом она подчеркнула, что личная жизнь Кристины - ее собственное дело.

Она родила темнокожего мальчика. Она не замужем и, возможно, живет с мамой и папой сказала она

Также Кристина сохранила свою фамилию, так как дорожит цирковой родословной, добавила Марина Куклачева.