В СПЧ рассказали подробности заключения брака Захарченко с его адвокатом Меркачева: осужденному Захарченко не дали выходной в день свадьбы

Москва21 ноя Вести.Экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко, который в тюрьме женился на своем адвокате Валерии Туниковой, не дали выходной в день бракосочетания и разрешили только короткое свидание через стекло. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

По ее словам, церемония проходила в исправительном учреждении в Мордовии.

По словам невесты, жениха вывели в робе с промки. Ему не дали выходной, не дали переодеться, он пришел вот такой, как был, на работе … и им предоставили только краткосрочное свидание через стекло … Длилось [бракосочетание], по ее словам, примерно три-пять минут … все время присутствовал конвоир. И как только они расписались, тут же их увели в комнату, где они могли общаться через стекло. Поэтому даже обняться, побыть какое-то время друг с другом [не смогли] рассказала Меркачева

Член СПЧ отметила, что к Захарченко всегда относились сурово в исправительных учреждениях.

Он несколько раз был в ШИЗО (штрафной изолятор. – Прим. ред.), и на сегодняшний день он признан злостным нарушителем и находится в СУС – это отряд для строгих условий пребывания. Туда направляют только по решению суда, он на год туда попал за то, что дважды не поздоровался якобы и один раз у него полотенце неправильно висело не с той стороны кровати. Но это может говорить о предвзятом отношении к нему. Конфликты все время случаются между ним и учреждениями рассказала Меркачева

Захарченко был сотрудником антикоррупционного главка МВД России. Его задержали осенью 2016 года по обвинению в нескольких эпизодах коррупции. В 2019 году экс-полковника приговорили к 13 годам лишения свободы, а в мае 2022 года – уже к 16 годам с учетом новых обвинений.