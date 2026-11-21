Москва21 ноя Вести.Женщинам, которые изначально хотят найти мужчин не на свободе, а в тюрьмах, необходимо обратиться к психологу. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

Меркачева отметила, что на сегодняшний день Конституция РФ позволяет заключить брак абсолютно любому осужденному.

Конечно, есть вопросы к некоторым брачующимся. Но в основном, это касается тех людей, которые только начинают знакомиться, находясь за решеткой. И я в свое время даже некоторых женщин останавливала от таких тюремных романов, потому что я объясняла, что человек, который за решеткой, ему может быть скучно, он может испытывать какой-то нездоровый интерес, может быть корысть какая-то, и ему в любом случае выгодно, чтобы ему кто-то передачки присылал, чтобы кто-то к нему приезжал на длительные свидания … Поэтому я считаю, что женщинам, которые изначально хотят искать мужчину не на свободе, а на нарах, надо как-то к психологу обратиться сказала Меркачева

При этом она отметила, что есть и другие случаи.

Есть же истории, когда … уже была любовь, и они, может быть, даже договаривались жениться, но не получилось, потому что его арестовали. И тогда это совсем-совсем по-другому. И есть случаи, когда люди, например, знали друг друга, но не было теплых каких-то чувств. Когда он попал за решетку, она начинала ему писать, будучи его, в прошлом, одноклассницей, однокурсницей, коллегой по работе. И в этой переписке что-то рождалось, и тогда созревало чувство настоящее. Это тоже другая история. Вот тут нужно разделять сказала Меркачева

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