В СПЧ рассказали о правилах в тюрьмах при заключении брака с осужденными Меркачева: невесте осужденного запрещено брать с собой букет и шампанское

Москва21 ноя Вести.Осужденные имеют законное право на вступление в брак, но процедура проводится по строгому регламенту в стенах исправительного учреждения или СИЗО. О правилах в интервью ИС "Вести" рассказала член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

По ее словам, для того, чтобы заключить брак с осужденным, партнеру, который находится на свободе, необходимо пойти в ЗАГС и написать соответствующее заявление. При этом у него на руках должно быть разрешение от начальника учреждения, отмечает Меркачева.

Если это разрешение есть, согласовываются уже детали, время, когда придет сотрудница ЗАГС за решетку и все оформит. Если договариваются на определенный день, то заходят в административное помещение, чаще всего это все-таки на территории уже самой колонии, потому что есть некоторые учреждения, где административный корпус за пределами, но все происходит именно внутри, потому что по режиму выпустить человека, который осужден или который находится под следствием за территорию, опять же режимную, нельзя. Соответственно, проходит … невеста вместе с сотрудницей ЗАГС сказала член СПЧ

Как отмечает Меркачева, невеста может быть одета как угодно.

Это может быть длинное платье, фата ... все, что ей в голову придет. Что могут запретить? Букет цветов, если вдруг она решит с ним прийти. Это, естественно, не примут. Разумеется, ни о каком шампанском речи идти не может быть, ни о каких сладостях и вот прочих атрибутах: воздушные шарики … [Осужденный] может быть одет как настоящий жених … невеста может принести с собой костюм, и он переоденется. А хранить костюм в колонии осужденный не имеет права. Поскольку, во-первых, по правилам внутреннего распорядка он должен находиться в робе … и никакие другие вещи не могут быть у него в отряде, то есть это все запрещено сказала Меркачева

Также она добавила, что во время церемонии новобрачных могут разрешить сфотографировать.

Чаще всего это делает тот сотрудник, у которого всегда есть видеорегистратор, можно попросить его прислать потом несколько фотографий на память. То есть, все зависит от того, как отнесутся. Если по-человечески, то будет жених в костюме, и фотография будет. А если же нет, то ни фотографии, ни костюма сказала член СПЧ

Ранее Меркачева заявила, что женщинам, которые изначально хотят найти мужчин не на свободе, а в тюрьмах, необходимо обратиться к психологу.