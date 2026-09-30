Москва30 сен Вести.Сервис "Заключение брачного договора" на портале "Госуслуги" не отменяет нотариальный этап, сообщила ИС "Вести" адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко.

Ранее на "Госуслугах" запустили сервис для подготовки брачного договора. Услуга работает в рамках спецсервиса "Обращение к нотариусу" из серии "Жизненных ситуаций".

У нотариуса в компьютере есть шаблон брачного договора, и люди, приходя к нотариусу, могут прямо там его заполнить, потому что после "Госуслуг" тебе все равно нужно идти к нотариусу. То есть эта нотариальная ступень все равно никуда не девается… Я понимаю, если бы ты должен был идти к юристу или адвокату, платить деньги за составление брачного договора и потом идти заверять его у нотариуса. Собственно, ты абсолютно также придешь к нотариусу и, заполнив у него ту самую форму, ты мог точно так же обойтись и без юристов или адвокатов пояснила Данильченко

Она добавила, что брачных договоров сегодня стали заключать намного больше. По ее словам, люди стали цивилизованнее относиться к имуществу и не рассчитывать только на элемент доверия в отношениях.

Ранее нотариус из Москвы Марина Соколова также отмечала, что сервис для подготовки брачного договора в дистанционном формате можно расценивать как тренировочный формат.