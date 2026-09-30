Что можно и нельзя указывать в брачном договоре: главные нюансы для супругов Юристы предупредили о нюансах составления брачных договоров через Госуслуги

Москва30 сен Вести.На портале "Госуслуги" появилась возможность использовать искусственный интеллект для помощи в составлении брачного договора. Однако, как отмечают юристы, сгенерированный сервисом проект представляет собой лишь базовую основу, требующую глубокой профессиональной доработки под индивидуальные запросы пары.

Адвокат Максим Парасочка в беседе с KP.RU напомнил, что независимо от способа подготовки документа — самостоятельно, через юристов или с помощью цифровых платформ — брачный договор приобретает юридическую силу исключительно после нотариального заверения.

В документ разрешено включать финансовые обязательства, порядок распределения доходов, долгов и правила раздела имущества в случае развода, в то время как личные неимущественные требования (например, распределение бытовых обязанностей или частоту выполнения супружеских супругов) закон учитывать запрещает.

Стоимость услуг нотариуса по оформлению контракта составляет от 15,5 до 30 тысяч рублей плюс госпошлина, зависящая от стоимости имущества.