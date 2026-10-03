Член СПЧ Меркачева о реформе питания в тюрьмах: это большая победа Меркачева назвала победой изменения в нормах питания арестантов

Москва3 окт Вести.Изменения в нормах питания для осужденных и арестованных давно назрели; это большая победа. Об этом рассказала ИС "Вести" член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

Меркачева напомнила, что люди находятся за решеткой еще и до признания их виновными. Среди них – женщины и несовершеннолетние.

Человек находится все время в запертом помещении, иногда бетонном, и здесь важно, чтобы у него были какие-то витамины. заявила она

Однако, по ее словам, сейчас сложно сказать, как все это будет реализовываться.

Нам еще на этапе обсуждения заявили, а как же эти яблоки, надо их измерять. Вдруг заключенные будут жаловаться, что кому-то большое яблоко досталось, кому-то маленькое добавила член СПЧ

Меркачева заявила, что не думает, что кто-то будет жаловаться.

То, что вообще появится яблоко или яблочный сок, это будет на самом деле большой победой считает Ева Меркачева

Правительство внесло изменения в нормы питания лиц, находящихся под стражей.

Для обвиняемых в рацион добавили творог — 100 г в неделю, два куриных яйца в неделю, а также одно свежее яблоко в неделю либо фруктовый сок. Для осужденных суточную норму мяса увеличили с 90 до 100 г. Норма овощей для осужденных и обвиняемых выросла с 250 до 320–340 г. При этом для всех находящихся под стражей сократили нормы хлеба, картофеля, соли и маргариновой продукции.