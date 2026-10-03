Москва3 октВести.Изменения в нормах питания для осужденных и арестованных давно назрели; это большая победа. Об этом рассказала ИС "Вести" член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.
Меркачева напомнила, что люди находятся за решеткой еще и до признания их виновными. Среди них – женщины и несовершеннолетние.
Человек находится все время в запертом помещении, иногда бетонном, и здесь важно, чтобы у него были какие-то витамины.заявила она
Однако, по ее словам, сейчас сложно сказать, как все это будет реализовываться.
Нам еще на этапе обсуждения заявили, а как же эти яблоки, надо их измерять. Вдруг заключенные будут жаловаться, что кому-то большое яблоко досталось, кому-то маленькоедобавила член СПЧ
Меркачева заявила, что не думает, что кто-то будет жаловаться.
То, что вообще появится яблоко или яблочный сок, это будет на самом деле большой победойсчитает Ева Меркачева
Правительство внесло изменения в нормы питания лиц, находящихся под стражей.
Для обвиняемых в рацион добавили творог — 100 г в неделю, два куриных яйца в неделю, а также одно свежее яблоко в неделю либо фруктовый сок. Для осужденных суточную норму мяса увеличили с 90 до 100 г. Норма овощей для осужденных и обвиняемых выросла с 250 до 320–340 г. При этом для всех находящихся под стражей сократили нормы хлеба, картофеля, соли и маргариновой продукции.