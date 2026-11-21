В СПЧ считают, что в браке Захарченко с его адвокатом нет никакого расчета Меркачева: в браке осужденного Захарченко с его адвокатом нет никакого расчета

Москва21 ноя Вести.В браке экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и его адвоката Валерии Туниковой нет никакого расчета или корысти. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

Здесь никакого расчета нет, потому что, как выяснилось, отношения у них начались еще в период, когда он был в Лефортово (в СИЗО - прим. ред.). Просто они это скрывали, потому что она не хотела во время суда находиться в двух ипостасях: и в качестве супруги, и в качестве адвоката. Тем более, что их встречи были абсолютно как в XIX веке, она (Валерия Туникова - прим. ред.) сама так выразилась, то есть это просто разговоры и письма, не более того. Ничего больше не разрешается сказала Меркачева

По ее словам, когда Захарченко оказался в колонии, они с возлюбленной стали общаться побольше.

В целом получается, что человек с адвокатом проводит больше всего времени. С учетом того, что он очень долго находился в СИЗО в Лефортово, он там общался с ней иногда и по пять, и больше часов. Иногда они все обсудят по делу, и остается время - и они уже говорили на отвлеченные темы: кто что любит, кто какие книжки читает. Каждый открывался уже совершенно с другой стороны. Оказалось, что [у них] очень много общих интересов^ книги, музыка, ну и много чего еще. Надо сказать, что у Захарченко три высших образования, и, в принципе, он человек интересный, очень эрудированный и грамотный сказала член СПЧ

Также она добавила, что никакой корысти в их отношениях нет.

На те замечания и колкости, которые сейчас появились в некоторых комментариях, когда говорят, что будто бы расчет какой-то есть у нее (Валерии Туниковой - прим. ред.), она отвечает, что этого расчета быть не может, хотя бы потому, что у него (Дмитрия Захарченко - прим. ред.) ничего не осталось. У него есть только огромный долг в 500 миллионов. Соответственно, никакой корысти там прослеживаться априори не может сказала Меркачева

Ранее Ева Меркачева заявила, что Дмитрию Захарченко не дали выходной в день церемонии и разрешили только короткое свидание через стекло.