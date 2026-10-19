Куклачев признался, что в детстве у него была аллергия на животных Куклачев рассказал, что поборол аллергию с помощью тренировки дыхания

Москва19 окт Вести.Руководитель Театра кошек Юрия Куклачева дрессировщик Дмитрий Куклачев признался, что в детстве у него была аллергия на животных.

В эфире проекта "Нетленка" издания "Абзац" он рассказал, что в детстве его отец пригласил профессора Константина Бутейко, который разработал уникальную методику лечения аллергии.

Секрет в том, чтобы не вдыхать глубоко – ты накапливаешь в организме углекислоту, которая убирает все внешние признаки аллергии. Ты сразу себя стабилизируешь, начинаешь так дышать, и аллергия отходит сказал артист

По его словам, паузы в задержке дыхания порой доходили до 50 секунд.

Ранее Куклачев рассказал о своей первой жене Кристине. По его словам, она была цирковой артисткой, а их бракосочетание состоялось через неделю после знакомства.