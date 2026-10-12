Каллас: Евросоюз не может найти 10 кораблей для операции Aspides в Красном море

Каллас: ЕС не может собрать корабли для операции в Красном море Каллас: Евросоюз не может найти 10 кораблей для операции Aspides в Красном море

Москва12 окт Вести.Евросоюз испытывает трудности с комплектованием корабельного состава для своей военно-морской миссии Aspides в Красном море. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Люксембурге сообщила глава дипломатической службы сообщества Кая Каллас.

Да, нам нужно для этой операции как минимум 10 кораблей, но мы все еще не там. <...> Если ЕС хочет, чтобы его всерьез воспринимали в регионе, он должен сделать это заявила она

Каллас добавила, что поступило несколько предложений от разных стран ЕС о возможности выделить корабли для объединения.

Как сообщили в кулуарах встречи европейские дипломаты, сегодня страны ЕС обсуждали возможность направить в регион еще два корабля в дополнение к шести, уже находящимся в Красном море, однако конкретного решения принять не удалось.

Ранее Каллас отмечала, что Саудовская Аравия призвала Евросоюз активнее содействовать безопасности в Красном море и заняться конвоированием судов через Баб-эль-Мандебский пролив. По ее словам, ЕС заинтересован в этом, но пока не располагает необходимыми возможностями. Поиском как минимум еще четырех военных кораблей, способных сопровождать торговые суда в Красном море, Евросоюз безрезультатно занимается с весны текущего года.