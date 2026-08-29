В павильоне Камчатки на ВЭФ-2026 покажут, как устроена подводная лодка изнутри

Камчатский край представит павильон-подводную лодку на ВЭФ-2026 В павильоне Камчатки на ВЭФ-2026 покажут, как устроена подводная лодка изнутри

Москва29 авг Вести.Камчатский край на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) представит павильон в виде подводной лодки. Об этом сообщил ТАСС основатель диджитал-студии "Студия 23" Антон Гусев.

В центральной зоне у нас представлен экспонат интерактивный именно по "Победоносцу", можно будет посмотреть на саму лодку, повертеть ее, узнать историю, узнать, как она была устроена. Также мы расскажем про то, как устроена энергетическая установка лодки, и про атомный реактор очень наглядно отметил Гусев

Основная идея павильона – показать развитие базы подводных лодок, в частности субмарины проекта 667БДР "Кальмар" К-433 "Святой Георгий Победоносец". Посетителям выставки расскажут историю создания базы подводных кораблей на Камчатке. Пункт базирования Тихоокеанского флота России размещен в Вилючинске. Его еще называют "городом защитников мира". Здесь расположены штабные и ремонтные подразделения, обеспечивающие боеготовность подводных сил флота.

Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).