Москва3 нояВести.Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Николай Сепко вручил ученице Пионерской средней школы благодарственное письмо за спасение мужчины, которому стало плохо на остановке, сообщается в MAX-канале Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности региона.
Девятого октября 2026 года Лиза оказала помощь мужчине, который оказался в беспомощном состоянии. На остановке общественного транспорта ему стало плохоговорится в сообщении
Уточняется, что девушка вызвала скорую и подробно объяснила диспетчеру ситуацию, уложила пострадавшего в устойчивое боковое положение и оставалась рядом до приезда медиков. В тот день она ехала на занятия в художественную школу.