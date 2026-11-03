Камчатской школьнице вручили благодарность за спасение мужчины Министр по ЧС Камчатки вручил школьнице благодарность за спасение мужчины

Москва3 ноя Вести.Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Николай Сепко вручил ученице Пионерской средней школы благодарственное письмо за спасение мужчины, которому стало плохо на остановке, сообщается в MAX-канале Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности региона.

Девятого октября 2026 года Лиза оказала помощь мужчине, который оказался в беспомощном состоянии. На остановке общественного транспорта ему стало плохо говорится в сообщении

Уточняется, что девушка вызвала скорую и подробно объяснила диспетчеру ситуацию, уложила пострадавшего в устойчивое боковое положение и оставалась рядом до приезда медиков. В тот день она ехала на занятия в художественную школу.