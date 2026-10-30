Москва30 окт Вести.Школьник из Среднеуральска помог найти потерявшуюся пенсионерку, сообщила в MAX пресс-служба МЧС Свердловской области.

Мальчик шел домой из школы, по дороге он просматривал ленту новостей и наткнулся на пост о пропавшей пенсионерке. В эту минуту он поднял глаза и увидел перед собой женщину, которую искали родные и волонтеры.

Дальше он действовал по-взрослому грамотно. Когда женщине позвонили, Клим ответил и передал волонтерам ее координаты сказано в публикации

В решающий момент мальчик не растерялся, не прошел мимо, не ушел, а остался рядом и помог вернуть домой человека.