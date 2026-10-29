Москва29 октВести.Участковый уполномоченный отдела МВД "Магдагачинский" оказал первую помощь девушке, истекавшей кровью, сообщила пресс-служба УМВД России по Амурской области в мессенджере МАХ.
Сообщение о том, что в одном из домов села Тыгда девушка нанесла себе раны, поступило в дежурную часть утром 17 октября. Ближайшая бригада скорой помощи находилась в 60 км от населенного пункта.
На место незамедлительно прибыл участковый уполномоченный полиции. В доме он обнаружил девушку 1999 года рождения … Полицейский оперативно оказал первую помощь: наложил давящую повязку и остановил кровотечение, после чего лично доставил пострадавшую на станцию скорой помощинаписали в пресс-службе
Жизни и здоровью девушки сейчас ничего не угрожает.