Полицейский из Приамурья спас жизнь девушке Полицейский из Магдагачи Приамурья оказал первую помощь девушке с кровотечением

Москва29 окт Вести.Участковый уполномоченный отдела МВД "Магдагачинский" оказал первую помощь девушке, истекавшей кровью, сообщила пресс-служба УМВД России по Амурской области в мессенджере МАХ.

Сообщение о том, что в одном из домов села Тыгда девушка нанесла себе раны, поступило в дежурную часть утром 17 октября. Ближайшая бригада скорой помощи находилась в 60 км от населенного пункта.

На место незамедлительно прибыл участковый уполномоченный полиции. В доме он обнаружил девушку 1999 года рождения … Полицейский оперативно оказал первую помощь: наложил давящую повязку и остановил кровотечение, после чего лично доставил пострадавшую на станцию скорой помощи написали в пресс-службе

Жизни и здоровью девушки сейчас ничего не угрожает.