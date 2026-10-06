Спасатели эвакуировали девушку, отрезанную водой на реке Мзымта в Красной Поляне

На реке Мзымта в Красной Поляне спасатели эвакуировали на берег туристку Спасатели эвакуировали девушку, отрезанную водой на реке Мзымта в Красной Поляне

Москва6 окт Вести.В поселке Красная Поляна Краснодарского края завершена спасательная операция по эвакуации туристки, отрезанной водой на реке Мзымта.

Днем 5 октября в Краснополянский аварийно-спасательный отряд поступил сигнал о ЧП на реке Мзымта. Из-за резкого подъема уровня воды девушка 1992 года рождения оказалась на камне посреди русла примерно в 10 метрах от суши.

Прибыв на место, дежурная смена спасателей с помощью альпинистского снаряжения оперативно эвакуировала туристку на берег говорится в канале MAX аварийно-спасательной службы "Кубань-СПАС"

Медицинская помощь туристке не понадобилась.