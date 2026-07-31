Задержан житель Майкопа, столкнувший знакомую с 16-го этажа Задержан 20-летний житель Майкопа, столкнувший знакомую с 16-го этажа

Москва31 июл Вести.Задержан 20-летний житель Майкопа, столкнувший 22-летнюю знакомую с балкона 16-го этажа. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Адыгея.

Ночью 29 июля во дворе многоквартирного дома было обнаружено тело девушки с множественными повреждениями, характерными при получении в результате падения с высоты.

В ходе проверки установлено, что к смерти потерпевшей причастен 20-летний местный житель, который находился вместе с погибшей на 16-м этаже многоквартирного дома и вытолкнул девушку, сидевшую на перилах открытого балкона говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), он задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.