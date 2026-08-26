Москва26 авгВести.Участок региональной трассы в Кабардино-Балкарии оказался перекрыт из-за камнепада, ведутся работы по расчистке. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.
Отвал произошел на 6-м километре региональной автодороги Кисловодск – Долина Нарзанов – Джилы-Су – Эльбрус.
В результате происшествия движение транспортного потока затруднено. По предварительной информации пострадавших нетговорится в сообщении
Сейчас на месте ведутся работы по расчистке проезжей части. Водителей попросили воздержаться от поездок в данном направлении.