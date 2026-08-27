NYT: угнанные в Канаде автомобили переправляют в Россию в обход санкций

Канадские угонщики переправляют автомобили в Россию, пишут СМИ NYT: угнанные в Канаде автомобили переправляют в Россию в обход санкций

Москва27 авг Вести.Организованные преступные группировки переправляют в Россию угнанные в Канаде автомобили в обход западных санкций. Об этом пишет газета The New York Times.

По информации журналистов, соответствующая схема начала активно применяться после введения Оттавой и рядом других стран ограничений на экспорт машин на российскую территорию.

Издание утверждает, что похищенные автомобили как правило прячут внутри морских контейнеров и маскируют под бытовую технику или запчасти с целью прохождения таможенного контроля. После этого, говорится в статье, грузы переправляются через территории третьих стран, в том числе Ближнего Востока и Центральной Азии, откуда в итоге попадают на рынок России.

При этом канадские правоохранительные органы признают, что вести борьбу с этим теневым бизнесом очень сложно из-за больших объемов перевозок в портах.