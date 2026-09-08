Суд снял с выборов в Госдуму председателя челябинского отделения "Яблока"

Кандидата от челябинского "Яблока" сняли с выборов Суд снял с выборов в Госдуму председателя челябинского отделения "Яблока"

Москва8 сен Вести.Председателя челябинского отделения "Яблока" Ярослава Щербакова сняли с выборов в Госдуму по Челябинскому одномандатному округу. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального отделения партии.

Суд принял решение удовлетворить иск кандидата от партии "Зеленые" Артема Кунгурцева и снять Ярослава Щербакова с выборов в Госдуму по Челябинскому одномандатному округу. говорится в сообщении

Причиной снятия с выборов стали нарушения авторских прав и нарушения при агитации.

Представители регионального отделения "Яблока" заявили, что обжалуют это решение суда в течение 5 дней.