Москва8 сенВести.Председателя челябинского отделения "Яблока" Ярослава Щербакова сняли с выборов в Госдуму по Челябинскому одномандатному округу. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального отделения партии.
Суд принял решение удовлетворить иск кандидата от партии "Зеленые" Артема Кунгурцева и снять Ярослава Щербакова с выборов в Госдуму по Челябинскому одномандатному округу.говорится в сообщении
Причиной снятия с выборов стали нарушения авторских прав и нарушения при агитации.
Представители регионального отделения "Яблока" заявили, что обжалуют это решение суда в течение 5 дней.