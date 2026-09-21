Кандидаты "Единой России" стали лидерами на выборах в Госдуму в Петербурге

Кандидаты от "Единой России" лидируют во всех одномандатных округах в Петербурге Кандидаты "Единой России" стали лидерами на выборах в Госдуму в Петербурге

Москва21 сен Вести.Кандидаты, выдвинутые партией "Единая Россия", лидируют на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва во всех восьми одномандатных округах в Санкт-Петербурге, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России на 4.00 по московскому времени в понедельник.

В 211-м избирательном округе с результатом 51,84% голосов после обработки 6,46% протоколов лидирует президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин.

Действующий депутат Госдумы Александр Тетердинко по итогам обработки 16,67% протоколов набрал 55,29% в избирательном округе №212.

В 213-м избирательном округе депутат Законодательного собрания города Всеволод Беликов получил 62,1% голосов после обработки 3,16% протоколов.

Руководитель исполкома Народного фронта в Санкт-Петербурге Екатерина Кондратьева, которая баллотируется в избирательном округе №214, занимает первую позицию с 53,09% поддержки (обработано 1,91% бюллетеней).

В избирательном округе №215 лидирует депутат Госдумы Николай Цед (55,8%) после обработки 16,87% протоколов).

Лидером голосования по результатам обработки 15,8% протоколов в 216-м избирательном округе стал участник специальной военной операции (СВО), руководитель Центрального штаба "Молодой гвардии "Единой России" Александр Амелин (55,36%).

Олимпийская чемпионка, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Любовь Егорова заручилась поддержкой 50,65% избирателей (обработано 24,69% бюллетеней).

В 218-м избирательном округе депутат Госдумы Виталий Милонов, который также участвовал в СВО, набирает 54,4% по итогам обработки 16,87% протоколов.

На 4.40 по московскому времени 21 сентября после обработки 75,31% протоколов на выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу лидирует партия "Единая Россия" (57,48%).

Ранее стало известно, что кандидаты от "Единой России" также лидируют во всех одномандатных округах в Москве на выборах в Госдуму.