Москва21 ноя Вести.Бывший капитан круизного лайнера Costa Concordia Франческо Скеттино вышел из тюрьмы на шесть с половиной лет раньше окончания срока. Оставшуюся часть наказания он будет отбывать на общественно полезных работах, сообщает итальянская газета La Nazione.

Скеттино был приговорен к 16 годам лишения свободы за крушение лайнера в 2012 году, в результате которого погибли 32 человека.

Капитана признали виновным в непреднамеренном убийстве, причинении вреда здоровью, крушении судна и оставлении терпящего бедствие лайнера. Отбывать наказание он начал в мае 2017 года.

Бывший капитан судна … был помещен на условно-досрочное освобождение социальными службами говорится в сообщении

Отмечается, что решение принял Римский надзорный суд, который остался удовлетворен программой реабилитации Скеттино и его поведением во время отбывания наказания.

Катастрофа произошла в ночь на 14 января 2012 года возле итальянского острова Джильо в Тирренском море. На борту 15-палубного Costa Concordia находились более 4,2 тысячи человек, в том числе 108 российских туристов.

Следствие установило, что лайнер подошел слишком близко к берегу и столкнулся с подводной скалой. В результате в его левом борту образовалась пробоина длиной 53 метра. Судно начало заполняться водой и село на мель.

Причиной катастрофы признали халатность капитана. Отягчающим обстоятельством стало то, что Скеттино покинул судно во время аварии.

На месте потопления Costa Concordia пролежала более двух лет. Многоэтапная операция по ликвидации последствий кораблекрушения стала уникальным по инженерной сложности событием в истории морских буксировок.