Москва5 сен Вести.Капитан затонувшего после столкновения в Мраморном море турецкого судна признал свою ошибку в аварии: он не назначил дополнительного наблюдателя, как того требует система безопасности компании, следует из материалов расследования, опубликованных турецкой газетой Türkiye.

Уточняется, что в момент столкновения на мостике находился только третий капитан и вахтенный офицер Мурат Эвджиман. Наблюдатель или рулевой назначены не были.

Капитан признал, что в момент аварии на судне не было наблюдателя, и подтвердил, что в соответствии с системой безопасного управления компании наблюдатель должен был находиться на борту. При этом он заявил, что решение о назначении наблюдателя находилось в его компетенции говорится в публикации

Как выяснилось, Эвджиман присоединился к экипажу всего за два дня до столкновения. Как считает следствие, на безопасность плавания могло повлиять то, что вахтенный офицер, недостаточно знакомый с судном и оборудованием мостика, оставался там один.

Также сообщается, что третий капитан заметил опасный маневр встречного судна на расстоянии примерно в полмили, но не снизил скорость, не остановил двигатель и не сдал назад: все это могло бы помочь избежать столкновения. Вместо этого он продолжил курс влево.

Трагедия произошла 2 сентября. Два судна под флагами Турции столкнулись у побережья Силиври. В результате сухогруз Tuğberk İmamoğlu пошел ко дну, а судьба членов его экипажа неизвестна до сих пор. Их поиски продолжаются.

В рамках расследования уголовного дела под стражу были заключены два человека. Их обвиняют в причинении смерти и травм по неосторожности. Еще четверо подозреваемых были освобождены под судебный контроль, им запрещено выезжать из страны.